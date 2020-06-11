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11 июня 2020 г.

Постановление губернатора Белгородской области от 11 июня 2020 года № 72 "О внесении изменений в постановление Губернатора Белгородской области от 08 мая 2020 года № 58"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление Губернатора Белгородской области от 08 мая 2020 года № 58 "О мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Белгородской области":

- второй абзац подпункта 2.1 пункта 2 постановления после слов "развлекательных мероприятий" дополнить словами "(за исключением проведения избирательными объединениями съездов (конференций, собраний) по выдвижению кандидатов (списков кандидатов) в депутаты);";

- пятый абзац подпункта 2.1 пункта 2 постановления изложить в следующей редакции:

"- деятельность кальянных, букмекерских контор, тотализаторов и их пунктов приема ставок, предприятий сферы услуг (фитнес-центры, иные объекты, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие физическое присутствие гражданина);";

- подпункт 2.2 пункта 2 постановления исключить;

- четвертый абзац подпункта 2.3 пункта 2 постановления исключить;

- второй абзац подпункта 2.7 пункта 2 постановления изложить в следующей редакции:

"Индивидуальные занятия физической культурой и спортом, в том числе спортивная подготовка на открытом воздухе, открытых уличных плоскостных спортивных площадках, беговых и велосипедных дорожках, общедоступных спортивных стадионах, иных открытых спортивных сооружениях, осуществляются при условии соблюдения социальной дистанции между занимающимися не менее 5 метров.";

- подпункт 2.7 пункта 2 постановления дополнить третьим, четвертым абзацами следующего содержания:

"Допускается организация тренировочных мероприятий членов спортивных сборных команд Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, профессиональных спортивных клубов и организаций, осуществляющих спортивную подготовку.

Организация и проведение профессиональными спортивными лигами профессиональных спортивных соревнований по командным игровым видам спорта проводится без привлечения зрителей, по отдельному регламенту.".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 13 июня 2020 года.

Губернатор Белгородской области Е.С.Савченко



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