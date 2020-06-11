СМИ: ФК "Спартак" интересуется бразильскими защитниками Пикачу и Гугой

По сообщению бразильских СМИ московский "Спартак" интересуется бразильскими футболистами Яго Пикачу и Гугой. Оба являются правыми защитниками. Эту позицию столичный клуб намерен укрепить, несмотря на наличие в команде двух игроков данного амплуа Николая Рассказова и Андрея Ещенко.

Как сообщает Atencao Vascainos, 28-летний Пикачу выступает за "Васка да Гама", а его контракт с клубом рассчитан до конца 2021 года. На счету Пикачу 36 матчей в чемпионате страны прошлого года и 5 забитых мячей.

Другой потенциальный новичок "красно-белых" 21-летий Гуга с 2019 года выступает за "Атлетико Минейро". В том сезоне он сыграл в 18 матчах.