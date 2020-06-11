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11 июня 2020 г.

Постановление правительства Хабаровского края от 11 июня 2020 года № 258-пр "О внесении изменений в постановление Правительства Хабаровского края от 10 июня 2020 г. № 252-пр "О снятии отдельных ограничительных мероприятий, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции"

Правительство края постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Хабаровского края от 10 июня 2020 г. № 252-пр "О снятии отдельных ограничительных мероприятий, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции" следующие изменения:

1) в пункте 6 слова "при соблюдении условия по предельному количеству лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале объектов торговли из расчета один человек на 4 кв. метра" заменить словами "при одновременном соблюдении условий по:

6.1. Реализации непродовольственных товаров на объектах торговли, площадь которых составляет до 400 кв. метров площади торгового зала.

6.2. Наличию отдельного наружного (уличного) входа в объект торговли.

6.3. Предельному количеству лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале объектов торговли, из расчета один человек на 4 кв. метра.";

2) в пункте 7 слова "Условие, предусмотренное пунктом 6 настоящего постановления, не распространяется" заменить словами "Условия, указанные в подпунктах 6.1 - 6.3 пункта 6 настоящего постановления, не распространяются";

3) приложение № 3 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4. Организации, осуществляющие реализацию непродовольственных товаров, не соответствующие условиям, указанным в подпунктах 6.1 - 6.3 пункта 6 постановления Правительства Хабаровского края от 10 июня 2020 г. № 252-пр "О снятии отдельных ограничительных мероприятий, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор, Председатель Правительства края С.И.Фургал



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