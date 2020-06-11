Новости

В Курской области режим повышенной готовности продлен до 5 июля 20:32
Мировой рынок ожидает экспорт пшеницы нового урожая из РФ в 36 млн тонн 20:11
Второй курский священник умер от коронавируса 20:01
В Воронежской области режим самоизоляции продлили до 21 июня 19:54
В Удмуртии сняли режим самоизоляции 19:42
Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала 19:41
Apple анонсировала дату проведения конференции для разработчиков 19:38
Маурисио получит российское гражданство и перейдет в клуб РПЛ 19:21
Путин поручил усовершенствовать дистанционное образование 19:18
Собянин попросил москвичей не пользоваться детскими площадками 19:17
Собянин призвал соблюдать масочный режим 19:15
Суд арестовал заместителя главного инженера ТЭЦ-3 в Норильске 19:10
Собянин: Карантина для приезжающих в Москву не будет 19:09
Рост цен на бензин отмечен в 45 центрах субъектов России 19:01
Собянин рекомендовал москвичам продолжать работать на "удаленке" 19:00
Собянин призвал москвичей остаться дома на праздники 18:58
Путин обсудил с королем Иордании борьбу с коронавирусом 18:51
Под Тулой в массовом ДТП пострадали шесть человек 18:41
Мэром Ставрополя стал Иван Ульянченко 18:34
СК возбудил второе дело по факту поставки просроченных ИВЛ 18:29
Минкульт проработает возможные меры поддержки частных театров 18:20
Беспилотник помог спасти тонувшего в Москве подростка 18:13
ФАС не разрешила "Яндексу" приобрести агрегатора такси "Везет" 18:12
Бизнесу Москвы предложили тестировать сотрудников на антитела за счет города 18:12
В Омской области отменили режим самоизоляции 18:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
11 июня 2020 г.

Распоряжение главы Республики Карелия от 9 июня 2020 года № 345-р

Внести в пункт 11.12 распоряжения Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 10 апреля 2020 года, № 1000202004100005, 1000202004100003, 1000202004100002, 1000202004100004, 1000202004100013, 1000202004100014, 1000202004100011, 1000202004100015, 1000202004100018, 1000202004100006, 1000202004100016, 1000202004100007, 1000202004100009, 1000202004100010, 1000202004100012; 13 апреля 2020 года, № 1000202004130003; 15 апреля 2020 года, № 1000202004150001; 20 апреля 2020 года, № 1000202004200003, 1000202004200002; 24 апреля 2020 года, № 1000202004240005; 27 апреля 2020 года, № 1000202004270001, 1000202004270005; 28 апреля 2020 года, № 1000202004280001; 29 апреля 2020 года, № 1000202004290003; 4 мая 2020 года, № 1000202005040002, 1000202005040001, 1000202005040005; 6 мая 2020 года, № 1000202005060002; 12 мая 2020 года, № 1000202005120007, 1000202005120006; 13 мая 2020 года, № 1000202005130011; 15 мая 2020 года, № 1000202005150002; 18 мая 2020 года, № 1000202005180001, 1000202005180002; 20 мая 2020 года, № 1000202005200006; 21 мая 2020 года, № 1000202005210001; 25 мая 2020 года, № 1000202005250001; 26 мая 2020 года, № 1000202005260009; 28 мая 2020 года, № 1000202005280001; 1 июня 2020 года, № 1000202006010001; 5 июня 2020 года, № 1000202006050006; 8 июня 2020 года, № 1000202006080001) с изменениями, внесенными распоряжением Главы Республики Карелия от 8 июня 2020 года № 344-р, изменение, заменив в абзаце первом слова "по 10 июня" словами "по 15 июня".

Глава Республики Карелия А.О. Парфенчиков



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией