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11 июня 2020 г.

Указ главы Республики Карелия от 9 июня 2020 года № 59 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Карелия от 19 мая 2020 года № 45"

Дата подписания 9 июня 2020 г.
Опубликован 11 июня 2020 г.
Вступает в силу 10 июня 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ главы Республики Карелия от 19 мая 2020 года № 45 "О введении ограничительных мероприятий на отдельных территориях Олонецкого муниципального района"

1. Внести в Указ Главы Республики Карелия от 19 мая 2020 года № 45 "О введении ограничительных мероприятий на отдельных территориях Олонецкого муниципального района" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 20 мая 2020 года, № 1000202005200007; 26 мая 2020 года, № 1000202005260001) следующие изменения:

1) пункты 2 - 10 признать утратившими силу;

2) в абзаце первом пункта 11 слова "до 10 июня" заменить словами "до 15 июня";

3) в абзаце первом пункта 12 слова "до 10 июня" заменить словами "до 15 июня";

4) пункт 15 признать утратившим силу.

2. Настоящий Указ вступает в силу с 10 июня 2020 года. Контрольно-пропускной пункт, расположенный на автодороге Олонец - Питкяранта - Леппясилта, км 23, созданный в соответствии с Указом Главы Республики Карелия от 19 мая 2020 года № 45 "О введении ограничительных мероприятий на отдельных территориях Олонецкого муниципального района", прекращает свое действие с 08:00 часов 10 июня 2020 года.

Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков



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