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11.06.2020 17:35
Рубрика: Власть

Косачев: Нужно защищать права человека в контексте межгосударственных отношений

Текст: Галина Мисливская

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что нужно активнее продвигать тематику прав человека в контексте межгосударственных отношений. Такое мнение он высказал в ходе выступления на заcедании дискуссионного клуба "Валдай".

Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
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"Западные страны все время выдвигают на первый план защиту прав человека", - приводит слова сенатора РИА Новости.

Косачев отметил, что западные страны добились многого в плане соблюдения прав человека у себя, но "коллективный Запад является главным источником попрания прав людей в других странах".

Речь идет об односторонних санкциях, военных кампаниях, заявлениях о необходимости смены власти в других государствах.

По мнению Косачева, нужно активнее продвигать "тему защиты прав человека в межгосударственных отношениях".

"России, Китаю и нашим союзникам нужно активнее продвигать на первый план эту тему точно так же, как они (Запад - прим. "РГ") выносят эту правочеловеческую тематику в отношении наших внутренних дел", - заключил Константин Косачев.

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