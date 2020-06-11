Указ губернатора Красноярского края от 11 июня 2020 года № 154-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Красноярского края от 02.04.2020 № 76-уг "О мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края при предоставлении государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 90 Устава Красноярского края, учитывая постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю от 11.06.2020 № 24-00-08/02-7875-2020, постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Красноярского края от 02.04.2020 № 76-уг "О мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края при предоставлении государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах" следующие изменения:

в преамбуле слова "учитывая постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю от 14.05.2020 № 24-00-08/02-6859-2020" заменить словами "учитывая постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", письма Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю от 14.05.2020 № 24-00-08/02-6859-2020, от 11.06.2020 № 24-00-08/02-7875-2020";

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Краевому государственному бюджетному учреждению "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - учреждение) обеспечить:

предоставление государственных и муниципальных услуг по предварительной записи в приоритетном порядке заявителям, оформленным на прием до дня вступления в силу настоящего указа;

бесперебойную работу "горячей линии" 8-800-200-3912 учреждения;

обеспечение дезинфекционными средствами и средствами индивидуальной защиты сотрудников учреждения;

соблюдение дистанции между гражданами не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование) при предоставлении государственных и муниципальных услуг и предельного количества граждан, которые могут одновременно находиться в секторе информирования и ожидания структурных подразделений учреждения, исходя из расчета 1 человек на 4 кв. м;

с 15.06.2020 года возобновление приема граждан при их непосредственном обращении в структурные подразделения учреждения в соответствии с графиком (режимом) работы в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 "Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" с соблюдением превентивных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, утверждённых постановлением Правительства Красноярского края от 05.04.2020 № 192-п "Об утверждении превентивных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, и порядка осуществления контроля за их соблюдением работодателями на территории Красноярского края", а также профилактических мер и условий работы, определенных Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю;

предоставление в период до 06.07.2020 года государственных и муниципальных услуг в выходные с оплатой труда работников учреждения в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации.

2. Опубликовать указ на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (http://www.zakon.krskstate.ru/).

3. Указ вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Губернатор края А.В.Усс







