Курс евро впервые с 20 мая превысил отметку в 79 рублей

Котировки европейской валюты на Московской бирже впервые с 20 мая 2020 года превысили отметку 79 рублей. Это следует из данных торгов. Доллар также подрос по отношению к российскому рублю до 69,4 рубля, вернувшись к значениям 2 июня текущего года.

Осторожное подорожание основных валют эксперты связывают с повышением спроса на них в связи со снятием большинства ограничений по COVID-19.

По данным статистики, с начала 2020 года курс евро вырос на 9,14 рубля. Максимальная стоимость европейской валюты за этот период была зафиксирована во второй половине марта и составила 87,26 рубля, минимальная - в середине января - 67,81 рубля. Самое серьёзное изменение произошло в марте, когда за месяц курс евро прибавил 12,32 рубля за единицу валюты.