Постановление законодательного собрания Ленинградской области от 10 июня 2020 года № 252 "О назначении выборов Губернатора Ленинградской области"

В соответствии со статьей 19 Устава Ленинградской области, частью 2 статьи 5 областного закона от 29 июня 2012 года № 54-оз "О выборах Губернатора Ленинградской области" Законодательное собрание Ленинградской области постановляет:

1. Назначить выборы Губернатора Ленинградской области на 13 сентября 2020 года.

2. Опубликовать настоящее постановление не позднее чем через пять дней со дня его принятия в средствах массовой информации.

3. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного собрания С.Бебенин







