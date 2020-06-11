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11 июня 2020 г.

Постановление законодательного собрания Ленинградской области от 10 июня 2020 года № 252 "О назначении выборов Губернатора Ленинградской области"

Дата подписания 10 июня 2020 г.
Опубликован 11 июня 2020 г.
Вступает в силу 10 июня 2020 г.

В соответствии со статьей 19 Устава Ленинградской области, частью 2 статьи 5 областного закона от 29 июня 2012 года № 54-оз "О выборах Губернатора Ленинградской области" Законодательное собрание Ленинградской области постановляет:

1. Назначить выборы Губернатора Ленинградской области на 13 сентября 2020 года.

2. Опубликовать настоящее постановление не позднее чем через пять дней со дня его принятия в средствах массовой информации.

3. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного собрания С.Бебенин



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