Лукашенко отметил снижение криминогенной обстановки в стране

Организация деятельности Института переподготовки и повышения квалификации Следственного комитета Беларуси вошла в повестку доклада, с которым принял 11 июня глава государства председателя СК Ивана Носкевича, сообщает пресс-служба президента РБ.

Поинтересовался Александр Лукашенко у своего визави и текущими результатами работы ведомства, расследованием наиболее резонансных дел. "Поскольку все познается в сравнении, что мы имеем в этом году и как выглядим на фоне прошлого года. Какова здесь динамика?" - задал вопрос президент.

Что касается расследования ряда уголовных дел, глава государства подчеркнул, что, прежде всего, у него на контроле находятся общественно значимые преступления. "Хотелось бы знать, какова здесь ситуация, доведены ли эти уголовные дела до суда. Если доведены и решение суда есть, то хотелось бы знать, каково решение", - обозначил он тему для обсуждения.

Большую заинтересованность проявил Лукашенко и к созданию Института повышения квалификации и переподготовки следственных работников, отметив актуальность и своевременность его деятельности.

От следствия, по его словам, требуется сегодня больше знаний и оперативности, поскольку и преступность перемещается в сферу высоких технологий. Хотелось бы видеть этот институт центром, в котором "будет средоточие классных специалистов и новейших технологий", уточнил задачу учебного заведения президент.

Как доложил в ходе доклада Иван Носкевич, криминогенная обстановка в текущем году по результатам пяти месяцев складывается достаточно благоприятная. Уровень преступности по сравнению с аналогичным периодом 2019 года уменьшился практически на 13,5 процента. Президент в этой связи заметил, что это очень хороший показатель.

"Думаю, что это результат планомерной огромной работы профилактического характера всего правоохранительного блока и государственных органов в целом", - констатировал глава СК.