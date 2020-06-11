Врачи связали нарушение правил эпидбезопасности с сумасшествием

Американские психологи провели исследование, изучив личности тех, кто пренебрегает правилами эпидбезопасности в период пандемии.

Они опросили более полтысячи американцев, которые отвечали на вопросы о том, соблюдают ли они рекомендации по мерам защиты от коронавируса - носят ли медицинские маски и перчатки, соблюдают ли режим самоизоляции, как будут себя вести, если заразятся. Затем ученые сделали срез личности этих опрошенных. Результаты опубликованы в издании PsyArxiv.

Выяснилось, что часть людей отказываются соблюдать меры предосторожности и даже напротив, могут нарочно чихать и трогать поверхности, зная, что являются источником заражения.

По словам психолога Павла Благова из колледжа Уитман, именно такие люди могли сыграть ведущую роль в распространении инфекции.

Анализ личности этих людей выявил такие черты как эгоцентричность, неспособность к сопереживанию и раскаянию, лживость и подлость, бессердечие к окружающим, расторможенность. Они пренебрегают социальным дистанцированием, санитарной гигиеной

"Люди, набравшие много баллов по этим чертам, в случае заражения COVID-19 были бы склонны сознательно подвергать окружающих риску заболеть", допускает психолог.

Давно известно, что черты личности влияют на поведение и что обладатели черт темной триады (нарциссизм, макиавеллизм и психопатия) нередко сознательно ставят здоровье других людей под угрозу.

Важность исследования в том, что при принятии общественных мер нужно учитывать черты личности индивидуумов. А при составлении рекомендаций для поведения в экстремальных ситуациях важно находить формулировки, которые будут срабатывать и для наиболее враждебно настроенных к обществу личностей.