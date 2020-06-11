Постановление губернатора Пензенской области 11 июня 2020 года № 113 "О внесении изменений в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27"

Новости

В Италии продают дома стоимостью один евро 15:54
У калининградского "черного копателя" изъяли боевой арсенал 15:50
Бирюков: Городские службы будут работать в усиленном режиме в праздники 15:49
На Кубани в ДТП с автозаком пострадали семь человек 15:48
Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды 15:42
В Нижегородской области решили отменить QR-коды на выход из дома 15:40
В Екатеринбурге пьяный водитель попытался отбиться от патруля змеей 15:38
СМИ: Тайсон отказался от боя на кулаках и гонорара в 18 млн долларов 15:34
Врачи связали нарушение правил эпидбезопасности с сумасшествием 15:33
За 12-летний Mercedes-Benz без пробега попросили 4 млн рублей 15:30
Новый Land Rover Defender доберется до России осенью. Цена известна 15:25
РЖД восстановит 35 отмененных из-за пандемии поездов 15:22
Джоан Роулинг рассказала, что ее изнасиловали в 20 лет 15:18
В Нижнем Новгороде пресекли контрабанду экипировки "Ратник" 15:11
Аэропорт Хибины в Заполярье возобновит работу 15:00
Самый дорогой УАЗ из 90-х за 4 млн рублей: внедорожник в стиле Discovery 15:00
Названа группа крови, снижающая риск заражения COVID-19 14:59
Еврокомиссия призвала открыть внутренние границы ЕС к 15 июня 14:58
Далай-лама выпустил песню с дебютного альбома 14:58
Посла Украины вызвали в МИД Грузии из-за заявлений Саакашвили 14:56
Выпускники получат аттестаты 15 июня 14:50
На въездах в Севастополь установили модули для тестов на COVID-19 14:47
Иммунитет к COVID-19 есть у 17,4% протестированных на антитела москвичей 14:36
От рака умерла актриса Роса Мария Сарда 14:35
СК изучит новое видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД 14:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
11 июня 2020 г.

Постановление губернатора Пензенской области 11 июня 2020 года № 113 "О внесении изменений в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27"

Дата подписания 11 июня 2020 г.
Опубликован 11 июня 2020 г.
Вступает в силу 11 июня 2020 г.

Документ является поправкой к

Постановление губернатора Пензенской области от 16 марта 2020 года № 27 "О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области"

Руководствуясь Законом Пензенской области от 10.04.2006 № 1005-ЗПО "О Губернаторе Пензенской области" (с последующими изменениями), принимая во внимание письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области от 11.06.2020 № 58-00-05/5-24-4903-2020, постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27 "О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области" (с последующими изменениями) следующие изменения:

1.1. в пункте 3:

1.1.1. в подпункте 3.1 слова "по 14.06.2020 включительно" заменить словами "по 21.06.2020 включительно";

1.1.2. в абзацах первом, втором подпункта 3.5 слова "по 14 июня 2020 года включительно" заменить словами "по 21 июня 2020 года включительно";

1.1.3. в абзаце первом подпункта 3.6 слова "по 14 июня 2020 года включительно" заменить словами "по 21 июня 2020 года включительно";

1.1.4. в подпункте 3.7 слова "по 14 июня 2020 года включительно" заменить словами "по 21 июня 2020 года включительно";

1.1.5. в подпункте 3.8 слова "по 14 июня 2020 года включительно" заменить словами "по 21 июня 2020 года включительно";

1.1.6. в абзаце третьем подпункта 3.10 слова "по 14.06.2020 включительно" заменить словами "по 21.06.2020 включительно";

1.1.7. в абзаце первом подпункта 3.11 слова "по 14 июня 2020 года включительно" заменить словами "по 21 июня 2020 года включительно";

1.1.8. в абзаце первом подпункта 3.12.3 слова "по 14.06.2020 включительно" заменить словами "по 21.06.2020 включительно";

1.1.9. в подпункте 3.12.5 слова "по 14.06.2020 включительно" заменить словами "по 21.06.2020 включительно";

1.1.10. в подпункте 3.13 слова "по 14.06.2020 включительно" заменить словами "по 21.06.2020 включительно";

1.2. в подпункте 10.5 пункта 10 слова "по 14.06.2020 включительно" заменить словами "по 21.06.2020 включительно";

1.3. в пункте 21 слова "по 14.06.2020 включительно" заменить словами "по 21.06.2020 включительно".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Губернатор Пензенской области И.А.Белозерцев



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией