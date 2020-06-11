Писатель Андрей Максимов: Нужно закрепить в Конституции русский язык как язык государствообразующего народа

Известный писатель и телеведущий Андрей Максимов в беседе с журналистами "Российской газеты" рассказал о своем отношении к предстоящему голосованию по поправкам в Конституцию, отметив, что считает необходимым закрепить в основном законе норму о русском языке как языке государствообразующего народа.

"Что касается языка, то я хочу процитировать своего учителя: язык - это живая история, он очень живой. Надо, чтобы люди подчинялись языку, чтобы подчиняли себе язык. То есть, если людям удобно говорить "кофе-оно", значит, надо так говорить. Потому что людям так удобнее. Это такая живая субстанция, очень важная, которая объединяет людей.

Считаю правильным закрепить в Конституции русский язык как язык "государствообразующего народа". В нашей стране русский язык - это язык общения. Мне кажется, что у нас его не изучают в школе вообще. И я не говорю о правилах написания или стилистики. Я говорю о таких понятий, как например, в чем отличие воли и свободы. Прежде всего, язык - философия народа. Надо объяснять детям, почему такой разнообразный и красивый наш русский язык. Поэтому, чтобы жил наш язык, нужно хотя бы в школах учить детей и рассказывать им его значимости", - сказал Андрей Максимов.

Напомним, Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию пройдет 1 июля.