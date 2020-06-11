Пленум Верховного суда РФ впервые использовал систему онлайн-голосования

Сегодня пленум Верховного суда России в режиме видеоконференцсвязи утвердил три постановления. Как подчеркивают в Верховном суде, прошедшее заседание является знаковым для всей судебной системы: впервые участники пленума для фиксации своего решения использовали современную систему онлайн-голосования.

Это уже третье заседание пленума, прошедшее в режиме видеоконференцсвязи. Но в ходе предыдущих постановлений проекты только обсуждались, а документы после этого были отправлены на доработку в редакционную комиссию. Сегодня же появилась необходимость провести голосование для утверждения постановлений. Для этого была использована система голосования Polys от Лаборатории Касперского, которая была развернута на базе российского облачного хранилища от компании "Softline".

"Данная система голосования основана на технологии блокчейна и использует прозрачное шифрование, - рассказали представители Верховного суда. - Первое же использование данной системы Верховным Судом России снискало исключительно положительную оценку со стороны руководства, судей высшей судебной инстанции страны и других участников заседания. В итоге данная система рекомендована для использования в рамках проведения очередного пленарного заседания Совета судей Российской Федерации, которое состоится в июле 2020 года. К работе заседания предполагается подключить максимально возможное количество представителей судебной системы России".

Иными словами, важные для всего судейского сообщества решения Совета судей смогут приниматься электронным голосованием, в котором сможет участвовать максимально возможное число судей.