Почему так трудно дается президенту Латвии русский язык

Грезы чудаковатого пирата из доброй музыкальной сказки про голубого щенка, в которой он настойчиво вздыхает о том, "чтобы такого сделать плохого?", только и сохранились, судя по всему, у радикально озабоченных латвийских парламентариев, получавших в свое время дипломы в советской школе.

Правда, мечтавшие еще несколько лет назад единой прибалтийской "Антантой" скрестить шпаги информационной войны с российским медиапространством они окончательно прозрели и, с подачи юридически подкованного президента Эгилса Левитса, решили в целях экономии средств заменить заранее проигранную дуэль публичным запретом для сорока процентов населения республики смотреть телесюжеты на родном языке.

А для этого 11 июня латвийский сейм утвердил изменения к Закону об электронных СМИ, предусматривающие резкое сокращение трансляции русскоязычных каналов. Но, сохраняя щепетильность во всем, что касается личного туалета, парламентские чистоплюи поручили осуществлять русофобские ограничения операторам местных кабельных сетей. Именно они обязаны увеличить в своих базовых пакетах долю вещания на официальных языках Евросоюза до уровня не менее 80 процентов. За счет чего, поинтересовалась оппозиция? Ответ лежал на поверхности: естественно, за счет сокращения вещания на русском языке.

Когда речь идет об истреблении духовного наследия собственной страны, депутаты даже милосердно добавили к вердикту хозяина Рижского замка, в котором два века назад так хлестко описывал чудовищную близорукость мартышки мудрый дедушка Крылов, еще два языка: норвежский и исландский, которые не входят протекторат Брюсселя.

Сопредседатель Русского союза Латвии, а в прошлом депутат европарламента, на вопрос о том, что означает очередная мышиная возня в стенах парламента, утверждает, что было бы неправильно считать, что новые ограничения - только отражение борьбы с российской государственной пропагандой. На самом деле, из кабельных сетей каналы выдавливаются, и президент не скрывал этого, якобы, для "укрепления принадлежности Латвии к европейскому культурному пространству".

В этом призыве, убежден латвийский политик, вновь проявился дремучий расизм Левитса, который вслед за германскими нацистами отказывает русской культуре в принадлежности к Европе. Ведь под очередные репрессии попали не только официальные российские каналы, но и русскоязычные программы, созданные во многих других странах, несущие альтернативную или политически нейтральную информацию.

Новые ограничения, подчеркнули в руководстве РСЛ, являются бессмысленной жестокостью латвийских властей. Они больно бьют по самым незащищенным категориям жителей почти двухмиллионной страны, то есть тем, кто подписан лишь на базовый пакет информации ТВ и не имеет возможности пользоваться интернетом

Сопредседатель Русского союза Латвии дал понять, что в партии проанализируют, насколько в течение года латвийским операторам удастся минимизировать негативное влияние нового политического изуверства. И будут готовы призвать население нацменьшинств к массовому отказу от телевидения.

Такой же позиции придерживается и сопредседатель Латвийского комитета по правам человека Александр Кузьмин. Он напомнил, что еще год назад Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе обобщила лучшие образцы законов о СМИ и призвала не ограничивать доступ нацменьшинств к СМИ из других стран. К сожалению, констатирует он, на берегах Даугавы под флагом европейской солидарности в очередной раз проводится политика, мотивированная примитивной русофобией.