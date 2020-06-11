Почему так трудно дается президенту Латвии русский язык

Новости

В Курской области режим повышенной готовности продлен до 5 июля 20:32
Мировой рынок ожидает экспорт пшеницы нового урожая из РФ в 36 млн тонн 20:11
Второй курский священник умер от коронавируса 20:01
В Воронежской области режим самоизоляции продлили до 21 июня 19:54
В Удмуртии сняли режим самоизоляции 19:42
Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала 19:41
Apple анонсировала дату проведения конференции для разработчиков 19:38
Маурисио получит российское гражданство и перейдет в клуб РПЛ 19:21
Путин поручил усовершенствовать дистанционное образование 19:18
Собянин попросил москвичей не пользоваться детскими площадками 19:17
Собянин призвал соблюдать масочный режим 19:15
Суд арестовал заместителя главного инженера ТЭЦ-3 в Норильске 19:10
Собянин: Карантина для приезжающих в Москву не будет 19:09
Рост цен на бензин отмечен в 45 центрах субъектов России 19:01
Собянин рекомендовал москвичам продолжать работать на "удаленке" 19:00
Собянин призвал москвичей остаться дома на праздники 18:58
Путин обсудил с королем Иордании борьбу с коронавирусом 18:51
Под Тулой в массовом ДТП пострадали шесть человек 18:41
Мэром Ставрополя стал Иван Ульянченко 18:34
СК возбудил второе дело по факту поставки просроченных ИВЛ 18:29
Минкульт проработает возможные меры поддержки частных театров 18:20
Беспилотник помог спасти тонувшего в Москве подростка 18:13
ФАС не разрешила "Яндексу" приобрести агрегатора такси "Везет" 18:12
Бизнесу Москвы предложили тестировать сотрудников на антитела за счет города 18:12
В Омской области отменили режим самоизоляции 18:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
15 июня - обсудим с экспертами новые правила поступления в вузы
15 июня - обсудим с экспертами новые правила поступления в вузы
15 июня - видеоинтервью зампреда Банка России Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
15 июня - видеоинтервью зампреда Банка России Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
11.06.2020 20:04
Рубрика: В мире

Почему так трудно дается президенту Латвии русский язык

Текст: Юрий Сизов
Грезы чудаковатого пирата из доброй музыкальной сказки про голубого щенка, в которой он настойчиво вздыхает о том, "чтобы такого сделать плохого?", только и сохранились, судя по всему, у радикально озабоченных латвийских парламентариев, получавших в свое время дипломы в советской школе.
Фото: 4.maijs Saeimā/ wikimedia.org Фото: 4.maijs Saeimā/ wikimedia.org
Фото: 4.maijs Saeimā/ wikimedia.org

Правда, мечтавшие еще несколько лет назад единой прибалтийской "Антантой" скрестить шпаги информационной войны с российским медиапространством они окончательно прозрели и, с подачи юридически подкованного президента Эгилса Левитса, решили в целях экономии средств заменить заранее проигранную дуэль публичным запретом для сорока процентов населения республики смотреть телесюжеты на родном языке.

А для этого 11 июня латвийский сейм утвердил изменения к Закону об электронных СМИ, предусматривающие резкое сокращение трансляции русскоязычных каналов. Но, сохраняя щепетильность во всем, что касается личного туалета, парламентские чистоплюи поручили осуществлять русофобские ограничения операторам местных кабельных сетей. Именно они обязаны увеличить в своих базовых пакетах долю вещания на официальных языках Евросоюза до уровня не менее 80 процентов. За счет чего, поинтересовалась оппозиция? Ответ лежал на поверхности: естественно, за счет сокращения вещания на русском языке.

Когда речь идет об истреблении духовного наследия собственной страны, депутаты даже милосердно добавили к вердикту хозяина Рижского замка, в котором два века назад так хлестко описывал чудовищную близорукость мартышки мудрый дедушка Крылов, еще два языка: норвежский и исландский, которые не входят протекторат Брюсселя.

Сопредседатель Русского союза Латвии, а в прошлом депутат европарламента, на вопрос о том, что означает очередная мышиная возня в стенах парламента, утверждает, что было бы неправильно считать, что новые ограничения - только отражение борьбы с российской государственной пропагандой. На самом деле, из кабельных сетей каналы выдавливаются, и президент не скрывал этого, якобы, для "укрепления принадлежности Латвии к европейскому культурному пространству".

Фото: iStock
Русист из Латвии: Земля, на которую фашисты привезли мою маму, стала родной

В этом призыве, убежден латвийский политик, вновь проявился дремучий расизм Левитса, который вслед за германскими нацистами отказывает русской культуре в принадлежности к Европе. Ведь под очередные репрессии попали не только официальные российские каналы, но и русскоязычные программы, созданные во многих других странах, несущие альтернативную или политически нейтральную информацию.

Новые ограничения, подчеркнули в руководстве РСЛ, являются бессмысленной жестокостью латвийских властей. Они больно бьют по самым незащищенным категориям жителей почти двухмиллионной страны, то есть тем, кто подписан лишь на базовый пакет информации ТВ и не имеет возможности пользоваться интернетом

Сопредседатель Русского союза Латвии дал понять, что в партии проанализируют, насколько в течение года латвийским операторам удастся минимизировать негативное влияние нового политического изуверства. И будут готовы призвать население нацменьшинств к массовому отказу от телевидения.

Такой же позиции придерживается и сопредседатель Латвийского комитета по правам человека Александр Кузьмин. Он напомнил, что еще год назад Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе обобщила лучшие образцы законов о СМИ и призвала не ограничивать доступ нацменьшинств к СМИ из других стран. К сожалению, констатирует он, на берегах Даугавы под флагом европейской солидарности в очередной раз проводится политика, мотивированная примитивной русофобией.

В мире Европа Латвия Русский язык на постсоветском пространстве

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов
Захарова назвала "хамством" идею причислить РФ к спонсорам терроризма
Собянин призвал москвичей остаться дома на праздники
Курс евро впервые с 20 мая превысил отметку в 79 рублей
Минпросвещения готовится открыть школы 1 сентября
Америка оказалась расколота на два непримиримых лагеря
Как в европейских странах оценивают действия властей в период пандемии