Подано более 500 тысяч заявлений на электронное голосование по Конституции

Количество желающих принять участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) по поправкам в Конституцию превысило полмиллиона человек.

Как сообщили "Российской газете" в пресс-службе Центризбиркома, к утру четверга было подано в общей сложности 508 613 обращений.

Желание принять участие в ДЭГ высказали 496 088 москвичей и 12 525 жителей Нижегородской области.

Большинство заявок подано через сайт mos.ru - 442 462, остальные - через единый портал госуслуг.

Крайний срок приема заявлений на обоих ресурсах - 14.00 21 июня.

Дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию пройдет с 25 по 30 июня в Москве и Нижегородской области. Те жители указанных регионов, кто подаст заявку на участие в ДЭГ, но не проголосует через интернет, смогут сделать это на своих избирательных участках по месту постоянной регистрации.

Параллельно в те же сроки идет прием обращений по системе "Мобильный избиратель". К утру четверга заявления для голосования по месту нахождения подали 240 446 россиян. Большинство - 176 563 человека - воспользовались единым порталом госуслуг. Еще 12,7 тысячи граждан подали заявки в МФЦ, 51,2 тысячи - в территориальных избирательных комиссиях. С 16 июня можно будет это сделать также в своих участковых избиркомам.

В Центризбиркоме напоминают, что при личном визите в МФЦ, ТИК и УИК необходимо соблюдать меры санитарной безопасности, использовать маски и перчатки.