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11 июня 2020 г.

Постановление губернатора Приморского края от 9 июня 2020 года № 84-пг "О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг "О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

На основании Устава Приморского края постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг "О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (в редакции постановлений Губернатора Приморского края от 25 марта 2020 года № 25-пг, от 27 марта 2020 года № 28-пг, от 31 марта 2020 года № 31-пг, от 3 апреля 2020 года № 33-пг, от 6 апреля 2020 года № 34-пг, от 8 апреля 2020 года № 37-пг, от 29 апреля 2020 года № 52-пг, от 8 мая 2020 года № 54-пг, от 10 мая 2020 года № 56-пг, от 14 мая 2020 года № 61-пг, от 15 мая 2020 года № 63-пг, от 26 мая 2020 года № 72-пг, от 29 мая 2020 года № 75-пг, от 03 июня 2020 № 78-пг, от 4 июня 2020 года № 80-пг, от 5 июня 2020 года№ 82-пг) изменения, дополнив пунктом 1.3 следующего содержания:

"1.3. Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим предпринимательскую деятельность по предоставлению гостиничных услуг (далее - субъекты, оказывающие гостиничные услуги), письменно уведомить агентство по туризму Приморского края о готовности к возобновлению деятельности (в том числе на адрес электронной почты hotel@primorsky.ru) по утвержденной им форме.

Агентству по туризму Приморского края:

организовать совместно с главами муниципальных образований Приморского края проведение мониторинга выполнения субъектами, оказывающими гостиничные услуги, требований и мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний (далее - мероприятия), в течение трех дней со дня получения уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пункта;

обеспечить ведение реестра субъектов, оказывающих гостиничные услуги, уведомивших о готовности к возобновлению деятельности, и внесение в него информации о выполнении (невыполнении) указанными субъектами мероприятий по результатам мониторинга, указанного в абзаце третьем настоящего пункта.".

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор Приморского края О.Н.Кожемяко



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