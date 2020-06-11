Проблемные регионы получат деньги на развитие

Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства сообщил о выделении дополнительных средств проблемным регионам страны на их развитие.

- Мы продолжаем оказывать поддержку десяти самым проблемным регионам России, - заявил он.

Глава кабмина отметил, что для каждого такого региона была разработана индивидуальная программа социально-экономического развития на 2020-2024 годы. При этом учитывалась местная специфика и возможные точки роста.

На прошлом заседании правительство уже выделило средства на реализацию такой программы в Курганской области. "Сегодня мы выделим средства оставшимся девяти регионам - это республики Алтай, Тыва, Карелия, Марий Эл, Адыгея, Калмыкия, Чувашия, а также Алтайский край и Псковская область", - перечислил Мишустин.

Общая сумма поддержи на реализацию программ в течение трех лет составит более 26 млрд рублей". "Средства пойдут на развитие социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, на поддержку агропрома, на строительство новых предприятий, модернизацию ЖКХ и многое другое", - рассказал премьер-министр. Он объяснил, что это позволит создать новые рабочие места и обеспечить стабильный заработок граждан.

Мишустин поручил главам министерств - кураторов этих программ "постоянно контролировать их исполнение".

Кроме того, правительство РФ выделит около 16 млрд рублей на компенсацию снижения доходов и выплату зарплат в федеральных учреждениях образования, науки и здравоохранения. Речь о тех организациях, на которых повлияла ситуация с распространением коронавируса, сказал Мишустин. Особенно важно - обеспечить выплату зарплат сотрудникам, подчеркнул он.

Еще 15 млрд рублей выделяются на поддержку перспективных отечественных разработок, в том числе проектов по борьбе с коронавирусом. Средства будут направлены Российскому фонду технологического развития.