Бирюков: Городские службы будут работать в усиленном режиме в праздники

Городские службы будут работать в усиленном режиме в День России и предстоящие выходные, сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Москвы Петр Бирюков.

"В преддверии праздника все предприятия и компании Комплекса городского хозяйства переведены на усиленный режим работы, организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала", - отметил Петр Бирюков.

По его словам, усилен контроль за работой электросетевых объектов, соблюдением мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.

Заммэра сообщил, что в круглосуточном режиме дежурят аварийные бригады, которые готовы незамедлительно выехать при возникновении любой нештатной ситуации на объектах жизнеобеспечения города.

"В готовность приведены все возможные источники аварийного питания", - подчеркнул глава комплекса городского хозяйства.