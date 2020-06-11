Ефимов: Депутаты МГД приняли активное участие в восстановлении экономики столицы

Значительный вклад в восстановление деловой жизни в столице внесли депутаты Мосгордумы. Такую позицию журналистам озвучил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Столица прошла стресс-тест с успехом и продемонстрировала устойчивость "экономической экосистемы", что особенно заметно на фоне показателей прочих мировых мегаполисов. Факторами успеха стали своевременно принятые меры поддержки, диверсифицированная структура экономической системы Москвы, постоянный контакт с представителями бизнеса. Помимо мер федеральной поддержки в Москве было разработано несколько собственных пакетов постановлений и мероприятий для сохранения наиболее пострадавших секторов", - сказал Владимир Ефимов.