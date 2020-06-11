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11.06.2020 18:57
Проект: В регионах

Липецкий облсовет утвердил поправки в законы о выборах

Депутаты Липецкого областного Совета одобрили поправки в региональное законодательство о выборах и референдумах. Из-за сложной эпидемиологической обстановки голосование проходило в заочном режиме.
Фото: Липецкий облсовет Фото: Липецкий облсовет
Фото: Липецкий облсовет

- Ситуация с распространением коронавируса отразилась на многих аспектах законотворческого процесса и показала необходимость изменения наших законов, в том числе и выборных. Сегодня мы установили возможность переноса выборов в связи с ЧС и режимом повышенной готовности. Предусмотрены новые формы голосования, без посещения избирательных участков. В случае необходимости в выборах будут шире использоваться цифровые технологии, задействован портал госуслуг, - отметил председатель Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин.

Фото: Липецкий областной Совет депутатов
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Теперь в региональном законодательстве закреплены следующие нормы. Если ЧС или режим повышенной готовности введен в одном муниципалитете, решение о переносе выборов будет принимать областная избирательная комиссия. Если такая, ситуация складывается сразу в нескольких муниципалитетах или регионе в целом, этим вопросом занимается Центризбирком. При этом действующие должностные лица и органы власти будут исполнять свои полномочия до отмены режима повышенной готовности или ЧС и избрания нового главы администрации области, новых составов областного Совета или представительных органов.

Также установлена возможность менять схемы округов, если в них существенно - на 20 процентов и более - изменилась численность избирателей. До сих пор схемы избирательных округов утверждались сроком на десять лет.

Уточнены и сроки предоставления документов для регистрации кандидата, списка кандидатов на выборах в муниципальные представительные органы. Они могут быть поданы не ранее чем за 55 и не позднее чем за 40 дней для голосования.

Утверждены некоторые послабления на местных выборах - для кандидатов в депутаты сельских и городских поселений. Для них исключается необходимость предоставлять первый финансовый отчет.

Помимо этого, меняется количество недостоверных или недействительных подписей, которое является основанием для отказа в регистрации кандидатов, с 10 процентов этот показатель снижается вдвое. В облсовете подчеркнули, что эта норма внесена в региональное законодательство, чтобы привести его в соответствие с Федеральным. То же самое касается и подписей, собранных в запрещенных для этого местах, например, на работе, в местах выдачи зарплаты, пенсий, пособий, при проведении благотворительных мероприятий.

Фото: Липецкий областной Совет депутатов
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Теперь в региональных законах о выборах и референдумах установлена возможность голосовать по почте и дистанционно. Однако порядок и случаи, когда это будет применяться, установит Центральная избирательная комиссия.

Заявления о голосовании вне помещения избирательного участка теперь можно будет подать через портал госуслуг. Перечень причин, по которым можно воспользоваться этим сервисом, расширен. Если раньше это допускалось по состоянию здоровья или наличия инвалидности, то сейчас проголосовать дома можно в связи с необходимостью оказания помощи лицам, требующим постоянного ухода (инвалиды, пожилые, маленькие дети).

Еще одна норма касается участия в выборах в качестве кандидатов для граждан, осужденных за преступления средней тяжести. Это ограничение действует до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости. Раньше не могли баллотироваться лишь судимые по тяжким и особо тяжким преступлениям.

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