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11.06.2020 18:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Тулой в массовом ДТП пострадали шесть человек

Текст: Елена Шулепова (Тула)

В Тульской области на трассе М-2 "Крым" в результате столкновения трех машин пострадали шесть человек, сообщил "РГ" руководитель пресс-службы УМВД по региону Андрей Ярцев.

Фото: rzn.info
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Авария произошла в 16 часов на 186 километре трассы М-2. По предварительным данным, женщина за рулем Opel Astra не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. На "встречке" ее машина врезалась в колесо LADA LARGUS. После этого обе легковых машины столкнулись с грузовиком Renault.

В результате ДТП получили травмы четыре человека, находившихся в LADA LARGUS, а также женщина из Opel и ехавшая в этой машине с ней маленькая девочка в детском кресле. Все пострадавшие госпитализированы. По предварительной информации, особенно тяжелых травм нет.

На трассе "Крым" в районе Тулы, около поворота на Маслово образовались пробки в обе стороны.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область

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