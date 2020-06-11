В Ивановской области возбудили дело против банды, подстраивавшей ДТП

В Ивановской области Следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела по одной из самых тяжких статей - "создание преступного сообщества (организации) и участия в нем".

По версии следствия, весной 2016 года 23-летний ивановец создал и руководил преступным сообществом. Банда занималась в том числе и инсценировкой ДТП на территории Иваново. Делалось это для получения страховых денег.

Следователи рассказывают, что в преступное сообщество вошли знакомые главаря. Среди них оказались бывший сотрудник органов внутренних дел. Поучаствовали в нарушении закона и некоторые страховые организации.

В СК уверяют, что с 2016 по 2019 год бандитами были инсценированы многочисленные ДТП с участием дорогих автомобилей премиум-класса. Их владельцам, по подсчетам СК, причинен имущественный вред на 20 миллионов рублей.

Все обвиняемые заключены под стражу. Следствие еще не завершено, продолжается сбор фактов, "проводятся мероприятия возмещению причиненного ущерба потерпевшим лицам".