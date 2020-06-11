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11.06.2020 10:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ивановской области возбудили дело против банды, подстраивавшей ДТП

Текст: Наталья Козлова

В Ивановской области Следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела по одной из самых тяжких статей - "создание преступного сообщества (организации) и участия в нем".

Фото: ЦОС ФСБ РФ
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По версии следствия, весной 2016 года 23-летний ивановец создал и руководил преступным сообществом. Банда занималась в том числе и инсценировкой ДТП на территории Иваново. Делалось это для получения страховых денег.

Следователи рассказывают, что в преступное сообщество вошли знакомые главаря. Среди них оказались бывший сотрудник органов внутренних дел. Поучаствовали в нарушении закона и некоторые страховые организации.

В СК уверяют, что с 2016 по 2019 год бандитами были инсценированы многочисленные ДТП с участием дорогих автомобилей премиум-класса. Их владельцам, по подсчетам СК, причинен имущественный вред на 20 миллионов рублей.

Все обвиняемые заключены под стражу. Следствие еще не завершено, продолжается сбор фактов, "проводятся мероприятия возмещению причиненного ущерба потерпевшим лицам".

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ивановская область

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