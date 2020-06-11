В Московской области задержали киднеппера

В Солнечногорске Московской области задержали гражданина по подозрению в похищении сына адвоката. Никаких фамилий СК не называет, но пикантность ситуации в том, что задержанный трудится помощником у столичного адвоката, который похитил сына другого московского адвоката.

Вот что рассказала корреспонденту "РГ" представитель СК по Московской области Ольга Врадий.

Следователи следственного отдела по Солнечногорску в рамках расследования уголовного дела по факту похищения несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 126 УК РФ) задержан подозреваемый. Им оказался помощник одного из московских адвокатов.

Скандальная история началась 5 июня, когда 17-летний москвич был с родителями в загородном доме. Коттедж был в Солнечногорском городском округе. Юноша вышел на прогулку и не вернулся. А на телефон родителей стали поступать смс-сообщения с угрозами.

Правоохранители сработали быстро и профессионально: буквально в первые часы после похищения подростка криминалисты ГСУ СК России по Московской области выехали на место происшествия, проверили камеры наблюдения в округе, отследили мобильные телефоны всех, кто был в округе.

В результате комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий сотрудникам ГСУ СК России по Московской области совместно с оперативными сотрудниками ГУ МВД России по Московской области было установлено местонахождение несовершеннолетнего, он доставлен родителям, - рассказала представитель ведомства.

Сейчас с участием подозреваемого идут обыски и допросы. Врадий говорит, что устанавливают "иных лиц, причастных к совершенному преступлению". Очень похоже, что это задержание не последнее.