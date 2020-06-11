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11.06.2020 09:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Подмосковье наркодилер вез в машине 600 свертков с героином

Текст: Михаил Фалалеев

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила о задержании крупной партии наркотиков.

Татьяна Петрова рассказала, что инспекторы 16 батальона 2 полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области на стационарном посту, расположенном на автодороге М-4 "Дон", для проверки документов остановили автомобиль иностранного производства, который двигался в направлении Пятигорска со стороны Москвы.

Фото: youtube.com
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Полицейские обратили внимание, что водитель иномарки, 21-летний уроженец ближнего зарубежья, вел себя подозрительно и сильно нервничал. Сотрудники Госавтоинспекции решили провести досмотр транспортного средства. В салоне машины под декоративными накладками и в нише под ручным тормозом инспекторы ДПС обнаружили 600 свертков с порошкообразным веществом, общим весом около 1,2 килограмма

Была вызвана следственно-оперативная группа ОМВД России по городскому округу Кашира. Все обнаруженное было изъято и направлено на экспертизу, по результатам которой установлено, что образцы изъятого порошка являются наркотическим средством - героином.

Задержанный доставлен в отдел полиции, в отношении него следователем Следственного отдела ОМВД возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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