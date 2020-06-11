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11.06.2020 13:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Сотрудник уголовного розыска спас трехлетнего ребенка в Хабаровске

Текст: Михаил Фалалеев

Старший оперуполномоченный уголовного розыска УМВД России по Хабаровску, став свидетелем ДТП, мгновенно сориентировался и предотвратил наезд неуправляемого автомобиля на трехлетнего мальчика. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фото: Пресс-служба СУ СКР по Кубани
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Она рассказала, что на перекрестке улиц Павла Морозова и Бийской водитель микроавтобуса совершил разворот с нарушением требований, предписанных разметкой проезжей части дороги. Во время этого маневра с транспортным средством столкнулась иномарка, которая двигалась во встречном направлении. По предварительным данным, мужчина, который находился за рулем микроавтобуса, потерял сознание. Неуправляемое транспортное средство продолжило движение по круговой траектории.

Внезапно из открытого окна передней пассажирской двери вылетел ребенок и упал на проезжую часть. Мальчик растерялся и замер. В любую минуту он мог оказаться под колесами.

Это увидел старший оперуполномоченный уголовного розыска УМВД России по Хабаровску. Полицейский выбежал из машины, подхватил малыша и перенес в свой автомобиль.

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Через несколько секунд неуправляемый микроавтобус проехал по месту, где только что находился ребенок. Затем иномарка пересекла встречную полосу и врезалась в отбойник на противоположной стороне дороги. Благодаря решительным и самоотверженным действиям сотрудника полиции жизнь трехлетнего мальчика была спасена.

Сотрудники ГИБДД установили, что малыш находился на переднем пассажирском сиденье без специального детского кресла. Проводится проверка всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

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