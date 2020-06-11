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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В аэропорту Якутска заработал автомат по продаже масок и перчаток

Текст: Владимир Таюрский

В аэропорту Якутска заработал автомат по продаже средств индивидуальной защиты.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Аппарат для пассажиров и встречающих установлен при входе в аэровокзал. Здесь можно приобрести маски, перчатки, респираторы и санитайзеры. Маски и перчатки предписано использовать всем находящимся в здании вокзала и на воздушном судне в течение всего полета.

Как сообщила пресс-служба предприятия, установка автомата включена в комплекс мер по предотвращению распространения коронавируса. На входе в терминал проводится дистанционная термометрия. Лица, у которых выявлена повышенная температура (выше 37 градусов), в аэровокзал не допускаются. Также работники аэровокзальных комплексов не допускают скопления людей. Встречающим и провожающим рекомендовано находиться в пассажирском терминале аэропорта "Якутск" не более двух часов и стараться сокращать число сопровождающих.

Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Якутск

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