В ЕАО назначили дату выборов нового губернатора

На внеочередном заседании Законодательного Собрания Еврейской автономной области окончательно определили дату выборов нового губернатора. Провести их, как и было запланировано, решили 13 сентября, в единый день голосования, установленный федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ".

В постановлении заксобрания определен муниципальный фильтр в семь процентов. Это означает, что кандидаты на пост главы области должны получить поддержку от 27 депутатов и избранных на муниципальных выборах руководителей муниципалитетов, из которых семь - депутаты или главы районного уровня (городского округа). Собрать эти семь подписей нужно в пяти муниципальных районах области и Биробиджане.

"В этом году из-за новой коронавирусной инфекции выборная кампания будет проходить в не совсем обычных условиях. Кандидатам, их штабам придется соблюдать все необходимые меры предосторожности", - отметила председатель областного парламента Любовь Павлова.

Она выразила уверенность, что, несмотря на сложную обстановку, все мероприятия пройдут успешно.

Напомним, в конце прошлого года президент России Владимир Путин принял отставку предыдущего губернатора ЕАО Александра Левинталя. Врио руководителя региона был назначен Ростислав Гольдштейн.