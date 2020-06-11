В Приморье ФСБ ликвидировала подпольную нарколабораторию

В Приморском крае оперативники накрыли лабораторию, в которой производились синтетические наркотики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального пограничного управления ФСБ России.

Сообщается, что лаборатория была развернута на одной из арендованных дач. В отношении двух жителей Приморья, организаторов лаборатории, возбуждено уголовное дело.

В помещении обнаружены сильнодействующие наркотики, а также всевозможные емкости, колбы, средств защиты дыхательных путей и порядка десяти литров разнообразных химических веществ, которые используется для синтеза наркотиков.