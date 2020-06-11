Кировский экс-министр информационных технологий арестован на два месяца

Бывший министр информационных технологий и связи Кировской области Юрий Палюх арестован на два месяца. Об этом сообщили "РГ" в Следственном управлении СК России по региону.

Накануне бывшего чиновника задержали сотрудники регионального УФСБ. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 160 "Присвоение или растрата в особо крупном размере" и статье 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями".

Чиновника обвиняют в том, что он обеспечил оплату поставленных в Кировскую область средств для контроля за дорожным движением, которые не соответствовали условиям контрактов, заключенных в рамках нацпроекта "Качественные и безопасные автомобильные дороги". В результате бюджету был нанесен ущерб на сумму свыше 78 миллионов рублей.