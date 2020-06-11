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11.06.2020 15:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Нижнем Новгороде пресекли контрабанду экипировки "Ратник"

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)
Фото: Федеральная таможенная служба Фото: Федеральная таможенная служба
Фото: Федеральная таможенная служба

Сотрудники Приволжской оперативной таможни пресекли незаконный канал поставки за рубеж армейских бронежилетов и шлемов из комплекта "Ратник". Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС).

Канал пересылки военной продукции организовал житель Нижнего Новгорода 1989 года рождения. За минувшие два года он отправил в США, страны ЕС и Юго-Восточной Азии свыше 150 посылок со шлемами, бронежилетами и другой атрибутикой общевойскового комплекта "Ратник". Продукцию он покупал в интернете, в том числе через посредников со всеми мерами конспирации. Часть экипировки была украдена из воинских частей.

Фото: МВД МЕДИА/youtube
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В квартире и в гараже предприимчивого нижегородца во время обысков нашли свыше 110 единиц изделий, схожих с огнестрельным оружием и экипировкой "Ратник". В их числе - автоматы и пулеметы Калашникова, снайперская винтовка Драгунова, пистолет Стечкина, пистолет Глок, дымовые шашки, бронежилеты и шлемы, радиогарнитура, штык-ножи другое снаряжение. Все это было отправлено на экспертизу.

В ФТС напомнили, что подобные товары относятся к продукции военного назначения: их гражданский оборот запрещен. Было возбуждено четыре уголовных дела по части 1 статьи 226.1 УК РФ "Контрабанда оружия, боеприпасов и оборудования военного назначения". Нижегородец признался в содеянном, дал показания и стал сотрудничать со следствием. Выяснение всех обстоятельств дела продолжается.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород

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