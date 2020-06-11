В Нижнем Новгороде спасатели сняли с дерева енота, атакуемого воронами

В нижегородском микрорайоне Бурнаковский спасатели сняли с дерева енота. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

О хищнике на дереве сообщили в МЧС местные жители. Они рассказали, что перепуганный енот сидел на дереве и отбивался от нападавших ворон. На помощь выехали четыре спасателя.

Поймать его удалось не сразу. "Енот прыгал с ветки на ветку и никак не желал спускаться вниз. Через некоторое время он спустился на лестницу, которую мы приставили к дереву, и по ней спрыгнул. Но и здесь задача не стала проще: он неоднократно пытался залезть на другие деревья, однако мы все же его поймали", - рассказал спасатель 1 класса Александр Гуцол.

Животное отправили на передержку. "Он и там всех повеселил: спрятался так, что мы долго не могли его найти", - пояснил Александр Гуцол. Вскоре нашлась хозяйка енота. В МЧС уточнили, что в ближайшее время она заберет своего питомца.