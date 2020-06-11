В Прикамье в реке утонули два подростка

Прокуратурой Пермского края устанавливает обстоятельства гибели двух несовершеннолетних жителей поселка Кордон Пермского края, которые утонули в реке Коса.

Как пояснили в прокуратуре Пермского края, трагедия произошла 9 июня. Во время купания двое 15-летних подростков не справились с быстрым течением реки и утонули.

По результатам проверки прокуратурой будет дана оценка работы учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также работы органов местного самоуправления и полиции.