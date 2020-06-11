Музей СУЭК-Кузбасс стал участником Всероссийского конкурса

Расположенный в Ленинске-Кузнецком Музей шахтерской славы Кольчугинского рудника стал участником III Всероссийского конкурса "КОРПОРАТИВНЫЙ МУЗЕЙ". Конкурс проводится при поддержке РАСО (Российская ассоциация по связям с общественностью) и ИКОМ России (Российский комитет Международного совета музеев).

Музей шахтерской славы был открыт в 2013 году в честь 130-летия рудника. Его создание, содержание и обслуживание полностью взяла на себя компания СУЭК-Кузбасс (входит в СУЭК Андрея Мельниченко). Уникальность музея заключается в том, что расположен он в бывшем надшахтном здании клетевого ствола шахты имени Е. Ярославского. Практически в первозданном виде остались вагоноопрокидователь и клеть.

Сегодня музей включает в себя исторические залы, а также специальную выставочную площадку с образцами горно-шахтного оборудования. Есть конференц-зал со всем необходимым мультимедийным оснащением. В музее установлены интерактивные экраны, позволяющие совершить виртуальную экскурсию по залам, более подробно познакомиться с историей рудника и отдельных предприятий, проверить свои знания в "шахтерской" викторине.

Посещение и экскурсии для всех желающих бесплатные. Ежегодно в музее, включенном в программу областной туристической карты Кузбасса, бывает более четырех тысяч посетителей. За время работы его посетили делегации более чем из 40 стран мира, практически со всех континентов.

Напомним, что год назад Музей шахтерской славы Кольчугинского рудника был отмечен сразу несколькими наградами в рамках II Всероссийского конкурса "КОРПОРАТИВНЫЙ МУЗЕЙ". Он признан лучшим среди участников в номинации "Геобрендинг". Дипломом II степени отмечен в номинации "Лучший корпоративный музей". Еще один диплом II степени за "Выставку года" музей получил за фотовыставку "Этот день мы приближали как могли".

В 2020 году музей продолжил развивать тему юбилея Великой Победы. И в конкурсных номинациях "Новая экспозиция", "Музейные проекты, посвященные Году памяти и славы в честь ознаменования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне" заявлена открытая накануне 9 мая экспозиция, посвященной боевому пути 376-й Кузбасско-Псковской стрелковой дивизии. Ее еще по праву называют "шахтерской", потому что люди именно этой профессии составили основу при формировании дивизии осенью 1941 года. В музее собраны многочисленные фотографии, документы, оружие, артефакты с мест боев и другие реликвии, воссоздающие атмосферу того сурового времени. В соседнем "Зале Победы" представлен "Наш бессмертный полк", состоящий из более чем четырехсот фотографий родственников сотрудников предприятий СУЭК-Кузбасс, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны и ковавших победу в тылу. Также в рамках экспозиции создан по-своему уникальный документальный фильм, показывающий события той войны на трехмерном экране.

Книга-фотоальбом "Моя победа. Моя судьба", тоже посвященная "шахтерской" дивизии, вошла в номинацию "Лучший издательский проект музея (буклет, книга, альбом и т. д.). А совместный с "Российской газетой" проект "Шахтерский Эрмитаж" представлен в номинации "Лучшая музейная публикация в СМИ (печатные и интернет-издания)".

Результаты ежегодного конкурса станут известны на Форуме, который пройдет с 15 по 17 октября в Санкт-Петербурге на базе Музея железных дорог России.

Справка

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 000 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой СУЭК-Кузбасс