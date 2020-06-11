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11.06.2020 16:05
Проект: В регионах

Сотрудники СУЭК присоединились к акциям, посвященным Дню России

Сотрудники кузбасских предприятий Сибирской угольной энергетической компании присоединились к многочисленным акциям, проходящим в стране в честь отмечаемого 12 июня Дня России.
Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс
Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс

Накануне праздника в рамках флешмоба #ОКНАРОССИИ на окнах административно-бытовых комбинатов предприятий СУЭК-Кузбасс размещаются рисунки детей сотрудников, посвященные любимым уголкам природы, родной школе, родителям, семейным праздникам и традициям. Подобные детские рисунки появятся к 12 июня на окнах домов, где проживают сотрудники компании. И, конечно, в социальных сетях в качестве онлайн выставки детских рисунков "Моя Россия" с хештегами #МыРОССИЯ, #МыВМЕСТЕ, #ЯЛЮБЛЮ_ТЕБЯ_ЖИЗНЬ #суэккузбасс.

В канун праздника представителями совета молодежи компании будет произведен торжественный подъем государственного флага в Ленинске-Кузнецком на площадке у Мемориала шахтерской славы. Кроме того, флаги России силами молодых горняков украсят и копер Музея шахтерской славы Кольчугинского рудника - одного из символов города.

В преддверии 12 июня сотрудники СУЭК-Кузбасс поддержали недельный донорский марафон, приуроченный ко Всемирному дню донора, который традиционно отмечают 14 июня. В этом году неделя проходит под девизом "Оставайся донором", ведь кровь ежедневно нужна тысячам пациентов. Медики Беловского филиала "Кемеровского областного центра крови", где волонтеры компании участвуют в кроводаче, убеждены, что несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, сдавать кровь по-прежнему можно и нужно. Тем более что делается все, чтобы провести процедуру максимально безопасно.

- Я поддержала донорскую акцию потому, что убеждена в ее необходимости, - говорит главный специалист отдела по социальным вопросам СУЭК-Кузбасс Наталья Бадаева. - В самом центре все отлично организовано для данной процедуры с учетом коронавирусной инфекции - стерильно, удобно, доброжелательно. К тому же, как нам сказали медики, пациенты лечебных заведений действительно постоянно нуждаются в донорской крови. И если есть возможность отдать безболезненно маленькую частичку себя в виде крови, чтобы помочь кому-то сохранить здоровье, а может и жизнь, то почему бы это не сделать?!

Справка

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 000 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой СУЭК-Кузбасс

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