В Омской области отменили режим самоизоляции

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение не продлять режим самоизоляции в Омской области.

- С 12 июня заканчивается действие федерального постановления, позволяющего гражданам старше 65 лет получать больничные листы в связи с режимом самоизоляции, - сообщил губернатор Омской области Александр Бурков. - Новых нормативных документов на федеральном уровне не принималось.

Уже завтра в Омской области начнут работу летние кафе и другие предприятия общепита, а с 22 июня откроются детские сады.

На заседании оперативного штаба принято решение не продлять режим самоизоляции для старшего поколения. По словам славы региона, ужесточения ограничительных мер не будет. Однако учреждения культуры, кинотеатры и фитнес-клубы не откроют до 21 июня.