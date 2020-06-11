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11.06.2020 10:36
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Северном Кавказе начали уничтожать добровольно сданное и изъятое оружие

Текст: Михаил Фалалеев

В пресс-службе Росгвардии сообщили об утилизации боевого, охотничьего и гражданского оружия и боеприпасов. Происходит это в поселке Звездном в Кабардино-Балкарии, в специализированной мастерской полка оперативного назначения бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии Российской Федерации. Здесь началось уничтожение очередной партии добровольно сданного, найденного и изъятого оружия и боеприпасов. В течение нескольких дней будет уничтожено более 1700 единиц огнестрельного оружия и 18500 штук стрелковых боеприпасов различного калибра.

Это оружие установленным порядком принято от территориальных органов МВД России по Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии и Ставропольскому краю в 2020 году.

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- Уничтожение оружия производится следующим образом. Военнослужащие, имеющие соответствующие подготовку и допуск, сперва отделяют от образцов пластиковые, деревянные и иные материалы. Металлические элементы деформируются до состояния полной непригодности на специализированных станках и прессах. На данном этапе основная задача - исключить возможность восстановления комплектующих. Лом складируется, доставляется на промышленное предприятие, которое имеет лицензию на уничтожение оружия, и переплавляется в присутствии комиссии воинской части, - рассказал начальник службы артиллерийского вооружения технической части полка капитан Илья Пилипчук.

Заместитель командира полка по вооружению - начальник технической части подполковник Марат Абдулалиев рассказал, что полномочия по организации уничтожения оружия Росгвардия осуществляет с 2018 года. Для этих целей в полку была оборудована специализированная мастерская, подготовлены военнослужащие и нормативно-правовая база, организовано взаимодействие с МВД России и предприятиями промышленности.

- Уничтожению подлежит оружие, добровольно сданное гражданами, найденное, изъятое за нарушения, выявленные в ходе проверок. За время работы мастерской уничтожено порядка 7 тыс. единиц огнестрельного оружия и более 77 тыс. боеприпасов, - подчеркнул офицер.

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