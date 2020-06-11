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11.06.2020,  
09:14
Текст:  Светлана Цыганкова

Крейсер "Маршал Устинов" провел бой с кораблями условного противника

Фото: Пресс-служба Северного флота Фото: Пресс-служба Северного флота
Фото: Пресс-служба Северного флота

Ракетный крейсер "Маршал Устинов" провел морской бой с условной группировкой кораблей противника. Во время учения моряки отработали слаженность действий боевых расчетов, проверили готовность оружия.

Фото: Павел Львов / РИА Новости
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Главная задача учения - уничтожение группировки надводных кораблей противника, сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга. Ракетный удар нанесли в Баренцевом море на максимальной дистанции. Кроме того, отработали и поражение артиллерией малоразмерных быстроходных надводных целей.

Учение провели с помощью компьютерного моделирования тактической обстановки без фактического применения ракетного и артиллерийского оружия. Координаты были условными.

В Баренцевом море находился на учениях и экипаж большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков". Моряки искали подводную лодку противника, следили за ней с помощью бортового гидроакустического вооружения, а потом уничтожили реактивными глубинными бомбами. Как добавил капитан 1 ранга Вадим Серга, стрельбы провели с соблюдением необходимых мер безопасности в районе боевой подготовки Северного флота, закрытом для мореплавания.

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