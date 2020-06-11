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11.06.2020 16:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Житель Геленджика из мести взорвал гранатой две иномарки

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Геленджике завершили расследование уголовного дела об умышленном повреждении имущества по части 1 статьи 222.1 и части 2 статьи 167 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В Сочи на одной улице сгорели четыре автомобиля

По данным следствия, 30-летний местный житель нашел в лесном массиве ручную осколочную гранату, снаряженную взрывателем, и хранил ее дома. Спустя несколько лет, злоумышленник, желая отомстить за созданную аварийную ситуацию на дороге, с помощью боеприпаса взорвал две иномарки 54-летнего земляка.

В результате владельцу автомобилей причинен ущерб на общую сумму более 1,2 миллиона рублей.

Виновник находится под домашним арестом. Уголовное дело направили в суд. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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