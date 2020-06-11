В Екатеринбурге пьяный водитель попытался отбиться от патруля змеей

В Екатеринбурге, в микрорайоне Уралмаш, задержали нетрезвого водителя: он попытался отбиться от сотрудников ДПС змеей, которая была при нем в салоне машины в тот момент.

Как сообщили "РГ" в отделение по связям со СМИ городского управления МВД, инцидент произошел около двух часов ночи 11 июня. Стражи порядка патрулировали район и заметили странный автомобиль.

"Водитель ВАЗ-2101 не отреагировал на требования, не остановился, а попытался скрыться. После непродолжительной погони на улице Кировоградской его автомобиль попал в ДТП и остановился", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Водителя, имевшего явные признаки опьянения, задержали. По данным правоохранительных органов, это местный житель 1963 года рождения, раньше он уже имел срок. Его доставили в дежурную часть.

На выложенных в Сеть кадрах видно, что полицейские пытаются достать змею из машины с помощью ветки. Сам владелец рептилии буквально вываливается из салона авто и с трудом пытается встать на ноги, попутно размахивая питомцем.

"Мужчина привлечен к административной ответственности по статье 12.26 КоАП РФ за отказ от медицинского освидетельствования", - передает УМВД.