РЖД восстановит 35 отмененных из-за пандемии поездов

Компания "Российские железные дороги" (РЖД) в третьей декаде июня вернет в расписание 35 отменных ранее пассажирских поездов в России, сообщили в компании. В том числе снова начнут ходить поезда на курорты Северного Кавказа и Черноморья.

Поезда в Анапу, Адлер, Новороссийск, Имеретинский курорт, Кисловодск и обратно будут курсировать из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Тамбова, Череповца, Нижнего Новгорода, Томска, Кирова, Самары, Архангельска, Барнаула и других городов. Назначенные на южные направления поезда совершат более 900 рейсов.

Также по нормативному графику будут курсировать высокоскоростные поезда "Сапсан", выполняя до 30 рейсов в сутки.

Такие шаги предприняты в связи с постепенным снятием ограничений после коронавируса. "При стабильно высоком спросе пассажиров на поездки в летний период количество восстановленных поездов и рейсов может быть увеличено", - отметили в компании.

В поездах дальнего следования принимаются все меры для обеспечения безопасной перевозки пассажиров в период пандемии. В соответствии с рекомендациями санитарных врачей, вагоны проходят тщательную дезинфекцию в депо. В пути следования поездная бригада осуществляет уборку вагона не менее 4 раз в сутки с применением дезинфицирующих средств. Принимаются также другие меры безопасности, отметили в РЖД.