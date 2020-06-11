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11.06.2020 15:22
Рубрика: Экономика

РЖД восстановит 35 отмененных из-за пандемии поездов

Текст: Евгений Гайва

Компания "Российские железные дороги" (РЖД) в третьей декаде июня вернет в расписание 35 отменных ранее пассажирских поездов в России, сообщили в компании. В том числе снова начнут ходить поезда на курорты Северного Кавказа и Черноморья.

Поезда в Анапу, Адлер, Новороссийск, Имеретинский курорт, Кисловодск и обратно будут курсировать из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Тамбова, Череповца, Нижнего Новгорода, Томска, Кирова, Самары, Архангельска, Барнаула и других городов. Назначенные на южные направления поезда совершат более 900 рейсов.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Также по нормативному графику будут курсировать высокоскоростные поезда "Сапсан", выполняя до 30 рейсов в сутки.

Такие шаги предприняты в связи с постепенным снятием ограничений после коронавируса. "При стабильно высоком спросе пассажиров на поездки в летний период количество восстановленных поездов и рейсов может быть увеличено", - отметили в компании.

В поездах дальнего следования принимаются все меры для обеспечения безопасной перевозки пассажиров в период пандемии. В соответствии с рекомендациями санитарных врачей, вагоны проходят тщательную дезинфекцию в депо. В пути следования поездная бригада осуществляет уборку вагона не менее 4 раз в сутки с применением дезинфицирующих средств. Принимаются также другие меры безопасности, отметили в РЖД.

Экономика Транспорт Железные дороги Компании Транспорт ОАО "Российские железные дороги" Пандемия коронавируса COVID-19

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