Закон Самарской области от 11 июня 2020 года № 61-ГД "О внесении изменения в статью 3 Закона Самарской области "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Самарской области"

Принят Самарской Губернской Думой 2 июня 2020 года

Статья 1

Внести в часть 4 статьи 3 Закона Самарской области от 13 января 2014 года № 7-ГД "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Самарской области" (газета "Волжская коммуна", 2014, 14 января; 2018, 5 июня; 2019, 11 января; 2020, 19 февраля) изменение, дополнив ее пунктом 8 следующего содержания:

"8) строительство социально значимых объектов дошкольного, основного общего, среднего профессионального образования, здравоохранения (за исключением выполнения работ по забивке и вибропогружению свай, прочих работ, создающих шум свыше допустимой нормы).".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров







