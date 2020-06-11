Новости

В Курской области режим повышенной готовности продлен до 5 июля 20:32
Мировой рынок ожидает экспорт пшеницы нового урожая из РФ в 36 млн тонн 20:11
Второй курский священник умер от коронавируса 20:01
В Воронежской области режим самоизоляции продлили до 21 июня 19:54
В Удмуртии сняли режим самоизоляции 19:42
Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала 19:41
Apple анонсировала дату проведения конференции для разработчиков 19:38
Маурисио получит российское гражданство и перейдет в клуб РПЛ 19:21
Путин поручил усовершенствовать дистанционное образование 19:18
Собянин попросил москвичей не пользоваться детскими площадками 19:17
Собянин призвал соблюдать масочный режим 19:15
Суд арестовал заместителя главного инженера ТЭЦ-3 в Норильске 19:10
Собянин: Карантина для приезжающих в Москву не будет 19:09
Рост цен на бензин отмечен в 45 центрах субъектов России 19:01
Собянин рекомендовал москвичам продолжать работать на "удаленке" 19:00
Собянин призвал москвичей остаться дома на праздники 18:58
Путин обсудил с королем Иордании борьбу с коронавирусом 18:51
Под Тулой в массовом ДТП пострадали шесть человек 18:41
Мэром Ставрополя стал Иван Ульянченко 18:34
СК возбудил второе дело по факту поставки просроченных ИВЛ 18:29
Минкульт проработает возможные меры поддержки частных театров 18:20
Беспилотник помог спасти тонувшего в Москве подростка 18:13
ФАС не разрешила "Яндексу" приобрести агрегатора такси "Везет" 18:12
Бизнесу Москвы предложили тестировать сотрудников на антитела за счет города 18:12
В Омской области отменили режим самоизоляции 18:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
11 июня 2020 г.

Закон Самарской области от 11 июня 2020 года № 61-ГД "О внесении изменения в статью 3 Закона Самарской области "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Самарской области"

Дата подписания 11 июня 2020 г.
Опубликован 11 июня 2020 г.

Принят Самарской Губернской Думой 2 июня 2020 года

Статья 1

Внести в часть 4 статьи 3 Закона Самарской области от 13 января 2014 года № 7-ГД "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Самарской области" (газета "Волжская коммуна", 2014, 14 января; 2018, 5 июня; 2019, 11 января; 2020, 19 февраля) изменение, дополнив ее пунктом 8 следующего содержания:

"8) строительство социально значимых объектов дошкольного, основного общего, среднего профессионального образования, здравоохранения (за исключением выполнения работ по забивке и вибропогружению свай, прочих работ, создающих шум свыше допустимой нормы).".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией