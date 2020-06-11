Постановление правительства Саратовской области от 11 июня 2020 года № 497-П "О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П"

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и предписания Главного государственного санитарного врача по Саратовской области от 11 июня 2020 года № 34 Правительство Саратовской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П "О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19)" следующие изменения:

подпункт 3 пункта 1.4 изложить в следующей редакции:

"3) посещение гражданами мест массового отдыха людей (парков, скверов, парков культуры и отдыха, природных парков и т. п.), в том числе территории городского парка культуры и отдыха имени А. М. Горького, Парка Победы, городского сада "Липки" в г. Саратове, за исключением набережных в населенных пунктах.";

абзац четырнадцатый части первой пункта 1.11.3 изложить в следующей редакции:

"прогулок на улице не более 2 человек вместе при условии социального дистанцирования, исключая посещение детских площадок, мест массового пребывания людей, ограниченных для посещения гражданами настоящим постановлением;".

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 12 июня 2020 года.

Вице-губернатор Саратовской области - Председатель Правительства Саратовской области А.М.Стрелюхин







