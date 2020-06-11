Солист украинской группы "Океан Ельзи" Вакарчук сложил депутатский мандат

Украинский певец Святослав Вакарчук, который к недоумению многих поклонников попытался совместить концертную деятельностью с политикой и возглавил партию "Голос", все-таки сложил депутатский мандат. Об этом он сам сообщил в четверг на брифинге.

Вакарчук объяснил свое решение тем, что отчасти "выполнил миссию", а теперь решил дать дорогу молодым, передает ТАСС. При этом он уточнил, что все же остается в политике - правда, не пояснил, каким образом. В ближайшее время Рада рассмотрит его заявление о сложении полномочий. Себя он представляет как альтернативного политика для тех украинцев, которым не нравится ни Зеленский, ни Порошенко. Впрочем, многие соотечественники Вакарчука, а также поклонники его песен за пределами Украины признают, что вовлеченность в политику явно не пошла на пользу творчеству. К слову, первый раз Святослав избрался в Раду еще тринадцать лет назад, но спустя год сдал мандат.