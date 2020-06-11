Постановление губернатора Тверской области от 9 июня 2020 года № 80-пг "О внесении изменений в постановление Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг"

В целях профилактики и предотвращения распространения на территории Тверской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" и законом Тверской области от 30.07.1998 № 26-ОЗ-2 "О защите населения и территорий области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Внести в пункт 9 постановления Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг "О введении режима повышенной готовности на территории Тверской области" изменения, изложив его в следующей редакции:

"9. Обязать граждан:

1) прибывших на территорию Тверской области с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-2019): передавать сведения о месте и датах их пребывания, возвращения, контактной информации на телефон "горячей линии" для граждан, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) (номер телефона "горячей линии" 8-800-333-93-72);

при появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться по месту жительства (по месту пребывания) и незамедлительно обращаться за медицинской помощью в медицинскую организацию по месту прикрепления с представлением информации о своем пребывании на территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);

соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому;

2) совместно проживающих в период обеспечения изоляции с гражданами, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, обеспечить самоизоляцию по месту жительства (по месту пребывания) на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей;

3) прибывших железнодорожным транспортом на территорию города Твери через железнодорожный вокзал "Тверь", на территорию города Кимры через железнодорожную станцию "Савелово", на территорию города Конаково через железнодорожную станцию "Конаково ГРЭС", осуществлять измерение (контроль) температуры тела с применением установленных (имеющихся) на указанных вокзале и станциях аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным способом (электронные, инфракрасные термометры, тепловизоры);

4) прибывших автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в Тверской области (в пригородном, междугородном сообщениях) или по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок на конечный остановочный пункт "Автовокзал Тверь" в городе Твери (после поездки), а также отправляющихся с начального остановочного пункта "Автовокзал Тверь" в городе Твери автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в Тверской области (в пригородном, междугородном сообщениях) или по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок (до поездки), осуществлять измерение (контроль) температуры тела с применением установленных (имеющихся) на указанном остановочном пункте аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным способом (электронные, инфракрасные термометры, тепловизоры).".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Тверской области И.М.Руденя







