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11.06.2020 13:46
Рубрика: В мире

В Германии увеличилась доля женщин в руководстве крупных предприятий

Текст: Александр Саможнев

В наблюдательных советах крупных немецких компаний представлено 35,2 процента женщин. Причиной является регулирование квот, которое теперь распространяется на членов совета директоров, сообщает деловое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Фото: iStock
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По данным Института экономических исследований (DIW), доля женщин в наблюдательных и ​​исполнительных советах немецких компаний с самым высоким оборотом незначительно увеличилась в прошлом году. Однако, как полагают эксперты, это не является причиной для самоуспокоения. Процесс идет слишком медленно и неравномерно. Министр по делам женщин Франциска Гиффи ввела квоту для женщин в качестве членов совета директоров. Это должно стать важным стимулом для выравнивания возможностей.

Эксперты отмечают, что женщины с долей чуть более трети оказывают значительное влияние на наблюдательные советы. Но в советах 200 немецких компаний с самыми крупными оборотами - без учета финансового сектора - ни одну из десяти должностей не занимает женщина. При этом государственные компании достигают прогресса намного быстрее, чем частные предприятия.

В докладе института отмечается, что с 2015 года доля женщин в исполнительных и ​​наблюдательных советах 100 банков с самым высоким оборотом была в среднем выше, чем в других секторах. Однако после преодоления финансового и долгового кризиса давление на структурные реформы ослабло. Отрасль также снизила усилия по обеспечению равенства женщин. В целом для достижения гендерного равенства потребуются десятилетия.

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