В Германии увеличилась доля женщин в руководстве крупных предприятий

В наблюдательных советах крупных немецких компаний представлено 35,2 процента женщин. Причиной является регулирование квот, которое теперь распространяется на членов совета директоров, сообщает деловое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

По данным Института экономических исследований (DIW), доля женщин в наблюдательных и ​​исполнительных советах немецких компаний с самым высоким оборотом незначительно увеличилась в прошлом году. Однако, как полагают эксперты, это не является причиной для самоуспокоения. Процесс идет слишком медленно и неравномерно. Министр по делам женщин Франциска Гиффи ввела квоту для женщин в качестве членов совета директоров. Это должно стать важным стимулом для выравнивания возможностей.

Эксперты отмечают, что женщины с долей чуть более трети оказывают значительное влияние на наблюдательные советы. Но в советах 200 немецких компаний с самыми крупными оборотами - без учета финансового сектора - ни одну из десяти должностей не занимает женщина. При этом государственные компании достигают прогресса намного быстрее, чем частные предприятия.

В докладе института отмечается, что с 2015 года доля женщин в исполнительных и ​​наблюдательных советах 100 банков с самым высоким оборотом была в среднем выше, чем в других секторах. Однако после преодоления финансового и долгового кризиса давление на структурные реформы ослабло. Отрасль также снизила усилия по обеспечению равенства женщин. В целом для достижения гендерного равенства потребуются десятилетия.