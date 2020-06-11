В Ирландии призвали снести монумент Колумбу

Война с памятниками докатилась и до Ирландии. Сразу несколько местных политиков призвали снести единственный на острове монумент Христофору Колумбу в городе Голуэй на фоне продолжающихся по всему миру акций поддержки протестующих в США, передает новостной портал Journal.

Депутаты национального парламента из альянса "Солидарность - Люди важнее прибыли" и левые активисты считают необходимым поскорее избавиться от памятника, который "дает ложное представление" о Колумбе исключительно как о первооткрывателе, а не родоначальнике индустрии работорговли. На прошлой неделе вандалы изрисовали монумент в честь открывателя Америки. По преданию, прославленный мореплаватель побывал на западном побережье острова в 1477 году.

В соседней Великобритании борьба с "неправильным" историческим наследием находится в самом разгаре. В Бристоле демонтировали памятник местному политику Эдварду Кольстону, который сделал состояние на работорговле. Бронзовой статуе Уинстона Черчилля в Лондоне повезло больше - неизвестные просто написали на постаменте "расист".