В отношении губернатора Рио-де-Жанейро начат процесс импичмента

Законодательная ассамблея штата Рио-де-Жанейро единогласным решением в среду запустила процедуру импичмента в отношении губернатора Уилсона Витцела. Его обвиняют в использовании коррупционных схем при закупке медицинского оборудования и строительстве полевых госпиталей в рамках борьбы с новым типом коронавируса.

В региональный парламент Рио-де-Жанейро за последнее время поступило 14 прошений об открытии процесса импичмента. Примечательно, что дать ход одному из них спикер Законодательной ассамблеи штата Андрэ Сесилиано мог единоличным решением, но сделал это через символическое голосование. В итоге за начало процесса проголосовали даже союзники и однопартийцы губернатора.

Сам губернатор с "демократическим духом" воспринял эту новость:"Я абсолютно уверен в своей невиновности. Меня выбрали в качестве опоры в борьбе с коррупцией, и я никогда не опускал этот флаг. И я это смиренно продемонстрирую".

Решение об импичменте будет приниматься на пленарном заседании Законодательной ассамблеи абсолютным большинством.

В конце мая в рамках расследования о нецелевом расходовании денежных средств, выделенных на приобретение медицинского оборудования и строительство полевых госпиталей для борьбы с новым типом коронавируса, Федеральная полиция Бразилии провела серию обысков в жилой резиденции губернатора и в его личной квартире.

За последние четыре года пять бывших губернаторов штата Рио-де-Жанейро побывали в заключении, будучи обвиненными в коррупционных преступлениях. В отношении всех из них ведутся следственные мероприятия, но только один Сержио Кабрал ожидает решения своей судьбы за решеткой.