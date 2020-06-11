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11.06.2020,  
10:22
Текст:  Майя Бирюкова

Видео: американцам не удалось блокировать российский патруль в Сирии

Фото: Andy Dunaway/wikimedia.org
Российский летчик оценил кабину американского истребителя F-16

Появилась видеозапись инцидента в деревне Абра на севере Сирии. На ней видно, как группа американских военных на бронеавтомобиле попыталась преградить путь российскому патрулю.

Ролик опубликовал в своем Телеграм-канале руководитель бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке Евгений Поддубный.

Попытка американских военных оказалась безуспешной. Их бронеавтомобиль International MaxxPro съехал с дороги и "закипел". У него сгорело сцепление и, по всей видимости, начались проблемы с двигателем. Из-под капота вырвался столп густого белого дыма.

Российский военный патруль продолжил движение по маршруту, сообщает "Россия-24".

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