Вирус стал вызывать меньше вопросов у клиентов страховых компаний

В четыре раза реже, чем в марте, стали россияне обращаться в страховые медицинские организации с вопросами о коронавирусной инфекции, сообщает Всероссийский союз страховщиков.

Сразу после введения режима самоизоляции в конце марта доля обращений, связанных с коронавирусом, достигала 12-25%. В начале июня эти вопросы интересовали лишь 3,1% обратившихся. Чаще всего застрахованных теперь беспокоят вопросы, связанные с получением или действием полиса ОМС (63,2%) и оказанием медицинской помощи (11,7%). Проблемы организации работы медицинских учреждений волнуют 3,8% клиентов.

Доля обращений по поводу коронавируса заметно вырастала перед началом и в течение майских праздников, отмечают в ВСС. "Люди выстраивали планы на время длинных выходных, - говорит вице-президент ВСС Дмитрий Кузнецов. - Страховые представители в полном соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и Минздрава убеждали граждан, обратившихся на горячие линии страховых компаний, соблюдать осторожность и минимизировать социальные контакты на время праздников".